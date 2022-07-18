Дева Кассель потеряла сознание прямо на подиуме.

17-летняя дочь актерской четы Моники Беллуччи и Венсана Касселя приняла участие в модном показе, во время которого ей стало плохо. Девушка потеряла сознание и упала с подиума.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что зрители сразу же всполошились и подбежали к Деве Кассель, чтобы помочь ей подняться.

Отметим, Дева Кассель уже не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. Ранее она засветилась в компании российских моделей, с которыми устроила вакханалию.

Девушка показалась в нетрезвом виде и с наркотиками в руках. Также она продемонстрировала знания русского языка.

Кроме того, тогда Дева обратилась к своему звездному отцу и сказала, чтобы он не переживал.

Напомним, ранее 17-летняя дочь Моники Беллуччи - Дева Кассель - снялась в латексном комбинезоне. Девушку сравнили с ее звездной мамой и засыпали комплиментами.

Вас также могут заинтересовать новости: