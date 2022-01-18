Автором фото выступил фэшн-фотограф Бастиен Барад.

17-летняя дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель приняла участие в новой фотосессии.

Несколько фото со съемок она опубликовала в своем Instagram.

На одном из снимков Дева позирует в облегающем корсетном платье с декольте из серого атласа, на других фото – в черном латексном комбинезоне в сочетании с массивным головным убором.

Автором фото выступил фэшн-фотограф Бастиен Барад.

"Идеальная девочка", "Такая же красивая и привлекательная, как твоя мать", "Шикарная", "Сногсшибательно красивая", "Очаровательная леди", "Копия мамы", "Невероятная", Прекрасная", "Очень сексуальная", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеМонике Беллуччи - 57: самые яркие фото секс-символа 90-хРанее сообщалось, как Дева Кассель в элегантном образе посетила модный показ.

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