Шайло Джоли-Питт кардинально сменила стиль.

16-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта - Шайло - решилась на кардинальную смену имиджа. Девочка побрила голову - теперь у нее прическа "под мальчика".

Папарацци "поймали" девушку, когда она выходила из магазина. Сделанное ими фото сразу же разлетелось по сети. В кадр Шайло попала в мини-шортах и черном худи. Также отмечается, что Шайло в 16 лет сама водит автомобиль.

"Рожденная в Намибии и выросшая между Африкой и Соединенными Штатами, застенчивая Шайло определенно растет, и сходство с ее родителями всегда кажется более впечатляющим", - говорится под фото Шайло в Instagram.

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Дети Анджелины Джоли

Всего у актрисы шестеро детей - сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

Напомним, ранее в сеть "слили" откровенное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту.

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