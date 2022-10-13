На данный момент бывшие супруги судятся из-за того, что Джоли продала долю в винодельне Chateau Miraval без согласия Питта.

В сети опубликовано электронное письмо, которое голливудская актриса Анджелина Джоли отправила Брэду Питту в январе 2021 года.

В нем шла речь об их общей французской винодельне Chateau Miraval. Как сообщает Daily Mail, Джоли объясняла Питту, почему намеревается продать свою долю.

"Это место, куда мы впервые привезли близнецов, и где мы поженились над мемориальной доской, посвященной моей матери... Место, которое обещало то, что могло бы быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас не могу писать это сообщение без слез. Я всегда буду дорожить воспоминаниями", — написала она.

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Джоли добавила, что хотела, чтобы эта винодельня скрепила их союз с Питтом, но вышло наоборот - он хочет "избавиться от нее". В тексте она предлагает бывшему мужу выкупить ее долю или продать ее третьему лицу.

На данный момент бывшие супруги судятся из-за того, что Джоли продала долю в Chateau Miraval без согласия Питта. При этом, по словам актера, у них была договоренность этого не делать.

Суд из-за продажи Джоли части винодельни

Знаменитый актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли, обвинив ее в том, что та в тайне без его ведома продала долю в их совместной винодельне.

Он отметил, что за эти годы вложил массу денег и времени в винодельню, и сделал ее прибыльной, хотя и признает, что Анджелина потратила 40% от покупной цены в $28,4 млн.

Питт настаивает, что Джоли умышленно скрыла от него детали сделки, и через суд требует ее аннулировать, а также покрыть нанесенный ему ущерб, сумма которого не называется.

Джоли и Питт развелись в 2019-м, они жили в официальном браке с 2014 года.

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