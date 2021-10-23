22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух людей, один из которых умер.

Дочь американского актера Алека Болдуина, модель Айрленд отказалась комментировать СМИ инцидент с участием своего отца, который случайно застрелил на съемках нового фильма оператора – уроженку из Украины –Галину Хатчинс.

Девушка гневно обратилась к журналистам, которые просили ее прокомментировать трагедию.

В одном из своих Instagram Stories Айрленд показала скриншот СМС от журналиста, который просил отреагировать на произошедшее текстом или звонком. В ответ дочь Болдвина попросила представителей СМИ навсегда забыть ее номер телефона.

"Для горстки журналистов, которые связывались со мной, вы пренебрежительные и бездушные. Всем, кто давал мой номер, пожалуйста, потеряйте его и не связывайтесь со мной", – заявила девушка.

Читайте такжеЗастреливший женщину Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию: "мое сердце разбито" (фото)В то же время она оставила трогательный пост, в котором вспомнила семью погибшей, а также выразила поддержку отцу: "Моя любовь и поддержка семье и друзьям Гали Хатчинс. Посылаю исцеляющие мысли Джоэлу Соузу. И я хотела бы сегодня покрепче обнять папу".

Актер Алек Болдуин застрелил на съемках человека: что известно

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщает, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Неизвестно, что произошло, но пострадали два человека.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Виолетта Орлова