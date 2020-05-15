После свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон пришлось изменить своим вкусам в нарядах - СМИ

Многие звезды любят наряды в бельевом стиле. Оказывается, среди его поклонников была в своем время и герцогиня Кембриджская Кэтрин.

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В мае 2007 года как раз в тот период, когда в отношениях Кейт Миддлтон и ее бойфренда принца Уильяма была неопределенность, младшая сестра Кэтрин – Пиппа Миддлтон, пригласила ее посетить вместе презентацию книги Саймона Себага Монтефиоре "Молодой Сталин".

Кейт охотно согласилась прийти и немного отвлечься. Тогда для светского выхода она выбрала белое кружевное платье в бельевом стиле, сочетая его с лаковыми туфлями на каблуках и с открытыми носками.

Из украшений на Кейт были достаточно массивные серьги, золотое кольцо на пальце и часы. Укладка была простой, а в макияже девушка подчеркнула глаза, а губы выглядели естественно.

Спустя три года принц Уильям таки сделал своей возлюбленной предложение. Предложение Уильям сделал предположительно 20-21 октября 2010 года, именно в эти дни пара подписала гостевую книгу в отеле Rutundu Cabin, расположенном у подножия горы Кения. В интервью после уже официального объявления о помолвке принц рассказал, что готовился две недели и жутко волновался. Боялся отказа и боялся потерять кольцо. Но Кейт согласилась. А как могло быть иначе, ведь она ждала этого больше восьми лет.

Среди звездных поклонниц бельевого стиля: Рози Хантингтон-Уайтли, Эмили Ратаковски, Крисси Тейген, Ирина Шейк, Рианна, Алессандра Амбросио. А вот герцогиня Кембриджская, увы, больше не носит такие платья, но зато в ее гардеробе появились другие более изысканные вечерние варианты. Иногда герцогиня Кембриджская даже подчеркивает свое декольте.