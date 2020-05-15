Позволила подглядывать ночью: Рианна показала сочные ягодицы в домашнем видео

Видео одного дня Рианна залила в Instagram.

Популярная певица Рианна дала фанатам возможность подсмотреть за ней ночью. Звезда опубликовала видео о том, как она готовит, курит и позирует попой в одних колготах.

Видео одного дня Рианна залила в Instagram.

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Очевидно, главной целью такого ролика была реклама своей линейки солнцезащитных очков. Но фанатов все-таки более заинтересовали подробности обычного режима дня звезды дома и вне гастролей.

На одном из кадров Рианна с бриллиантами на руках резала лук на большой кухне из темного дерева, и в целом выглядела гламурно в длинном темном халате с ожерельем на шее.

Женщина курила в перерыве приготовления пасты, попивая красные вино. После обеда она вышла на улицу в очках. Вернувшись, певица игриво показала попу на камеру в тонких колготах, фиолетовом бра и большой куртке.

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