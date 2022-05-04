Ступка отметил, что инициатором развода была Полина Логунова.

Украинский актер Дмитрий Ступка откровенно рассказал о своем разводе с моделью Полиной Логуновой.

По его словам, девушка пришла домой и сообщила, что больше его не любит. Произошло это после ее знакомства с американцем, который спустя месяц сделал ей предложение руки и сердца. А уже 31 декабря 2021 года они разошлись окончательно.

Ступка рассказал, что очень много плакал и переживал из-за того, что не сможет ежедневно видеться с дочерью Богданой.

"Я плакал очень много. Мне хр*ново было. И по этому поводу и из-за того, что я не вижу своего ребенка. Потому что я приходил домой – она постоянно бежала ко мне на руки. Она меня очень любит, я ее очень люблю. И конечно мне было очень плохо и досадно, что я не буду жить с дочкой и не буду видеть, как она растет", - сказал Дмитрий в программе "Зірковий шлях".

Также он предположил, что Логунова могла уйти к американцу, так как он может дать ей то, что она хочет. А Дмитрий на данный момент не может обеспечить все ее запросы.

"Я на самом деле ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Я не могу дать ей того, что она хочет сейчас, а тот человек может. Поэтому она сделала такой выбор, ей так комфортнее, она его значит любит. Может влюбилась с первого взгляда, да и все", - добавил актер.

Напомним, ранее Полина Логунова впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Ступкой.

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