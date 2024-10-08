Актер признался, что из-за новой работы у него возникли проблемы со здоровьем.

Представитель актерской династии Ступков, известный украинский артист Дмитрий Ступка, который выехал за границу, рассказал об опыте работы за океаном. Знаменитость уволился в первый рабочий день и объяснил почему.

Как известно, Ступка переехал в США и живет там уже 3 года. На днях он устроился на новую работу в одну из американских компаний, занимающуюся мувингом. Это перевозка и хранение вещей людей, которые переезжают.

Однако в своем Instagram Дмитрий сообщил, что не выдержал нагрузки и ушел из компании в первый же день. Он опубликовал кадры из грузового авто и отметил, что уволился. Причиной, по словам актера, стали проблемы со здоровьем, которые появились из-за работы в мувинговой компании.

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"Мой первый и последний день на работе в мувинге. Спину надорвал, геморрой нарастил. Все, хватит", - написал Ступка.

Отметим, что артист эмигрировал за границу осенью 2021 года. Сделал он это со своей экс-супругой - блогершей Полиной Логуновой - и дочерью Богданой. По словам Ступки, о полномасштабном вторжении он впервые услышал на борту самолета, которым летел в Киев. Однако не смог попасть на родину, потому что границы уже были закрыты.

После этого мужчина несколько месяцев жил в Европе, где помогал ВСУ и занимался волонтерством, а потом решил вернуться в Америку.

Дмитрий отмечал, что хочет вернуться на родину, но в Америке его якобы "держит" дочь. Сейчас актер в отношениях с новой девушкой - певицей Юлией Барабановой. Знаменитость рассказал, когда планирует свадьбу с любимой.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка растрогал обращением к покойному дедушке Богдану Ступке в годовщину его смерти. Звездный внук почтил память легендарного актера.

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