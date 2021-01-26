Уже 13 февраля в 18.30 на канале «1+1» состоится премьера 12-го сезона экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» о Пакистане.

Пока зрители ждут новых серий впечатляющих приключений смелых украинских путешественников, Дмитрий Комаров продолжает раскрывать секреты съемок в Пакистане.

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По словам Дмитрия, он уже несколько лет задумывался об экспедиции в эту страну.

«Это была одна из стран моего списка желаний. Регион бывшей британской Индии. К тому же в «Мире наизнанку» мы еще никогда не показывали консервативное мусульманское государство со строгими правилами жизни. Для украинцев это абсолютно неизвестная страна», - прокомментировал ведущий.

По традиции программы, в каждую экспедицию Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев везут с собой украинские сувениры - вышиванки, веночки, украшения. А также традиционные продукты - сало, черный хлеб, различные напитки. Но Пакистан стал первой страной, в которую путешественники не взяли украинское сало, потому что в мусульманской стране свинину не едят.

«Мы привезли с собой все типы украинских продуктов для приготовления национальных блюд. Впервые взяли в экспедицию белые сушеные грибы, которые собирались на Черногорском хребте в Карпатах. А также крупу, чтобы варить традиционный банош. Я брал даже нашу брынзу, приготовленную гуцулами в сыроварне, чтобы банош был полноценным», - поделился подробностями телеведущий.

Новые захватывающие и рискованные приключения «Мира наизнанку» в Пакистане - смотрите в новом сезоне тревел-шоу уже с 13 января в 18.30 на канале «1+1».

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Автор: УНИАН