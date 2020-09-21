Дмитрий Черкасов баллотируется в депутаты Киевского горсовета от Печерского района.

Экс-"холостяк", пловец Дмитрий Черкасов баллотируется в депутаты Киевского горсовета от Печерского района. Он идет плечом к плечу с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина".

Его супруга Александра написала в Instagram, что Дмитрий идет на выборы потому, что хочет иметь больше возможностей реально помочь Печерскому району.

"Понимает (Дмитрий Черкасов, - УНИАН), что проблемных вопросов в нашем районе очень много, но у него достаточно сил, энергии и опыта, чтобы их решить, а с вашей поддержкой это будет максимально эффективно", - написала Александра.

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Автор: Диана Могилевич