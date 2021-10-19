Шелковые платья и кашемировые свитеры украшают цветочные орнаменты по мотивам работ выдающихся украинских художниц.

Украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию.

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Читайте такжеВ "голом" платье и с Monatik: Лобода с размахом отметила свое 39-летие в ОАЭОтдельно хочется сказать об авторском принте коллекции: на платьях и свитерах расцвели мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

"Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризируем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданные по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции — это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва — любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на одежде, как обереги. Это вещи, которые согревают не только тело, но и душу", — рассказывает Андре Тан.

"Наше модное сотрудничество с Андре получило продолжение. Как и в летней капсуле, мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Сочетание спортивных элементов и роскошных материалов, баланс между модой и комфортом. Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые будут уместны во всех этих ситуациях, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание", — делится Катя Осадчая.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая будет представлена ​​в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине, а также на сайте andretan.ua уже 22 октября.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в начале мая украинский дизайнер Андре Тан и популярная телеведущая Катя Осадчая создали совместную коллекцию одежды.

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Автор: Каролина Гайдук