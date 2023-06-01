Ведущая высказалась о последствиях очередной атаки россиян.

Известная ведущая Катя Осадчая эмоционально прокомментировала удар по Киеву. В ночь на 1 июня Россия в очередной раз атаковала столицу Украины. Известно, что во время удара оккупантов погибли один ребенок и две женщины.

Осадчая отметила, что трагедия в Киеве произошла в День защиты детей. По словам ведущей, она уже сомневается в том, что в мире существует справедливость.

"Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда... Сегодня в мире отмечают День защиты детей", - написала Осадчая.

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Также ведущая показала фото со своими детьми. Осадчая добавила, что ей трудно выразить всю боль. Она признается, что не знает, какими словами можно утешать родителей, чьих детей убила Россия.

"Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает. Страшная статистика - за 16 месяцев полномасштабной войны погибли 484 ребенка. Я не знаю, какие слова подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное, этот мир вас не заслужил", - написала Осадчая.

В комментариях фанаты написали, что им тоже очень больно понимать, насколько ужасны последствия российской агрессии. Также пользователи отметили:

"Отнюдь не из-за одного деда, там, почти вся Россия такая. Дед только приказы отдает, а убивают своими руками другие"

"Если бы мужчины рожали, войн и кровопролития бы не существовало"

"Плачу от ваших слов! Эта адская боль за детишек разрывает".

Атака по Киеву 1 июня - что известно

В ночь на четверг россияне атаковали Киев и область, раздавались взрывы - работала ПВО. Впоследствии стало известно, сколькими ракетами враг "поздравил" Киев с Днем защиты детей.

В результате падения обломков ракет погибли две женщины и один ребенок. Из-за атаки РФ в Киеве отменяют все мероприятия ко Дню защиты детей.

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