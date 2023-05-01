17-летний певец Ярослав Карпук, который прославился под псевдонимом Yaktak, выступал в Луцке с сольным концертом 30 апреля. Отметим, что изначально концерт планировался на 18:00.
Билеты на него быстро раскупили, и, как выяснилось, не все желающие смогли их приобрести. Из-за спроса со стороны слушателей организаторы решили добавить еще один концерт. Его запланировали на 16:00 того же дня.
На обоих концертах состоялось очень романтическое событие - предложение руки и сердца. На концерте, начавшемся в 16 часов, военный вышел на сцену и признался в своих чувствах девушке, с которой пришел.
Трогательный фрагмент попал на камеру. Ролик быстро разошелся в социальных сетях.
"Ты знаешь, как я сильно тебя люблю? Я готов жизнь отдать за тебя. Ты самая красивая, прекрасная, моя девочка. Ты выйдешь за меня?" - спросил военный, стоя на колене.
На концерте, который начался в 18 часов, на сцене состоялось еще одно предложение. Девушка ответила согласием, после чего пара исполнила медленный танец под песню "Невеста".
Напомним, на концерте Артема Пивоварова военнослужащий сделал предложение своей девушке.