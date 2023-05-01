Выступление популярного артиста наполнилось романтикой.

17-летний певец Ярослав Карпук, который прославился под псевдонимом Yaktak, выступал в Луцке с сольным концертом 30 апреля. Отметим, что изначально концерт планировался на 18:00.

Билеты на него быстро раскупили, и, как выяснилось, не все желающие смогли их приобрести. Из-за спроса со стороны слушателей организаторы решили добавить еще один концерт. Его запланировали на 16:00 того же дня.

На обоих концертах состоялось очень романтическое событие - предложение руки и сердца. На концерте, начавшемся в 16 часов, военный вышел на сцену и признался в своих чувствах девушке, с которой пришел.

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Трогательный фрагмент попал на камеру. Ролик быстро разошелся в социальных сетях.

"Ты знаешь, как я сильно тебя люблю? Я готов жизнь отдать за тебя. Ты самая красивая, прекрасная, моя девочка. Ты выйдешь за меня?" - спросил военный, стоя на колене.

На концерте, который начался в 18 часов, на сцене состоялось еще одно предложение. Девушка ответила согласием, после чего пара исполнила медленный танец под песню "Невеста".

Напомним, на концерте Артема Пивоварова военнослужащий сделал предложение своей девушке.

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