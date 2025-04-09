Дети Анджелины Джоли напуганы ее внешним видом: она выглядит болезненно

Дети актрисы переживают, что к ней вернется анорексия.

Летом 2024 года голливудская актриса Анджелина Джоли появилась в фильме "Мария", где сыграла главную роль, и напугала поклонников своим внешним видом.

За последнее время знаменитость сильно похудела. Ее дети опасаются, что к ней может вернуться старая болезнь - анорексия. Еще летом Джоли весила менее 45 килограмм.

Инсайдер в комментарии RadarOnline.com рассказал, что сейчас дети актрисы обеспокоены ее состоянием здоровья, поэтому следят за питанием своей звездной мамы.

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"Они вместе покупают продукты оптом и соблазняют ее лакомыми кусочками из пекарни, а также каждый вечер готовят семейные блюда, чтобы поощрить ее набрать вес. Она все еще выглядит худощаво, ее лодыжки похожи на веточки, но под пристальным наблюдением детей она съедает еще немного", — утверждает инсайдер.

Стоит отметить, что впервые стремительно терять вес Джоли начала в 2013 году. Тогда она еще была замужем за Брэдом Питтом. Он настоял, чтобы актриса начала лечение.

После их развода Джоли вновь начала терять вес. В тот период она весила 38 килограмм. Однако ей удалось побороть анорексию.

Напомним, ранее Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую во время обстрела РФ.

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