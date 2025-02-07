Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала, как бросила курить. Об этом сообщает издание People.
По словам звезды, она раньше могла выкуривать много сигарет, а именно по две пачки за день. Однако, когда Джоли получила предложение сыграть главную героиню в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", ей пришлось отказаться от вредной привычки.
"Я пришла на кастинг в тот период, когда курила по две пачки в день. Поэтому мне пришлось полностью изменить свое здоровье и свою жизнь и обнаружить, что я могу делать вещи, о которых я даже не подозревала", - сказала Джоли.
Анджелина также добавила, что тогда начала активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.
"Были тренировки утром, днем и вечером. Я не хотела ничего, кроме вкусной еды, воды и сна в определенный момент. Я начала меняться, мое тело изменилось. В результате я бросила курить".
После этого Джоли родила ребенка, а позже стала многодетной мамой. Сейчас она воспитывает шестерых детей: приемных Мэддокса, Пакса, Захару, а также биологических от Брэда Питта - Шайло и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.
Что известно о фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"
Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" вышел на экраны летом 2001 года. Это была экранизация культовой серии видеоигр Tomb Raider, которые посвящены археологу Ларе Крофт. По сюжету, Лара известна своим умом и отвагой, ведет двойную жизнь охотницы за сокровищами. Главную роль в ленте сыграла Анджелина Джоли.
Напомним, ранее стало известно, ради кого Питт расстался с Анджелиной Джоли.