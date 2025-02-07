Актриса рассказала, что без никотина ее жизнь стала лучше.

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала, как бросила курить. Об этом сообщает издание People.

По словам звезды, она раньше могла выкуривать много сигарет, а именно по две пачки за день. Однако, когда Джоли получила предложение сыграть главную героиню в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", ей пришлось отказаться от вредной привычки.

"Я пришла на кастинг в тот период, когда курила по две пачки в день. Поэтому мне пришлось полностью изменить свое здоровье и свою жизнь и обнаружить, что я могу делать вещи, о которых я даже не подозревала", - сказала Джоли.

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Анджелина также добавила, что тогда начала активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.

"Были тренировки утром, днем и вечером. Я не хотела ничего, кроме вкусной еды, воды и сна в определенный момент. Я начала меняться, мое тело изменилось. В результате я бросила курить".

После этого Джоли родила ребенка, а позже стала многодетной мамой. Сейчас она воспитывает шестерых детей: приемных Мэддокса, Пакса, Захару, а также биологических от Брэда Питта - Шайло и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.

Что известно о фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" вышел на экраны летом 2001 года. Это была экранизация культовой серии видеоигр Tomb Raider, которые посвящены археологу Ларе Крофт. По сюжету, Лара известна своим умом и отвагой, ведет двойную жизнь охотницы за сокровищами. Главную роль в ленте сыграла Анджелина Джоли.

Напомним, ранее стало известно, ради кого Питт расстался с Анджелиной Джоли.

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