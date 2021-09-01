Певица поделилась ярким воспоминанием.

Украинская певица Наталья Могилевская показала, какой была школьницей.

Свой детский снимок исполнительница опубликовала в Instagram.

"Помните день, когда пошли в школу? Какое самое яркое воспоминание? Меня, например, в первый же день дёрнули за косичку. Вернулась домой с бантом на бок", – вспомнила она.

На фото Могилевская еще школьница в традиционной школьной форме и с двумя праздничными бантами на голове.

Читайте такжеИрина Билык отвела сына в первый класс: "копия папочка" (фото)"Сразу видно: я сама, я сама выбирала этот танец. Красотка", "Красивая девочка", "Вы классная", "Супер", "Очень красивая", "Какая красивая школьница", – отреагировали подписчики в комментариях под фото.

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Автор: Катерина Шварц