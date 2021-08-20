Певица поинтересовалась у поклонниц, стоит ли ей соглашаться.

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как один из поклонников сделал ей предложение руки и сердца после концерта в развлекательном комплексе Bakkara в Киеве 14 августа.

Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram, поинтересовавшись мнением подписчиц.

"Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем?" – спросила она, анонсировав свой следующий концерт еще одним вопросом: "Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?".

"Нет шанса", "Хорошенько подумайте", "Наташенька, если мужчина достоин вас – однозначно да", "Наташенька, вы прекрасны. Если зовут замуж, значит, надо идти. Значит, не все потеряно", "Давно уже пора, а когда же детей рожать, на пенсии?", "Соглашайся", "Крутое предложение", "Почему бы и нет", – отреагировали подписчики.

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Автор: Катерина Шварц