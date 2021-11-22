История о крахе звездного брака выйдет уже скоро.

История о скандальных судебных разбирательствах голливудского актера Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд будет показана в новом документальном фильме. О громком разводе артистов сняли проект, который разделили на две части.

Документальный фильм "Джонни против Эмбер" создал стриминговый сервис Discovery+, передает издание Variety.

История будет показана уже до конца этой осени. Фильм получил две части, в каждой из них ситуация будет показана со стороны Херд и со стороны Деппа. Создатели "документалки" считают, что развод голливудских актеров имеет много противоречий, поэтому важно показать эту ситуацию с обеих сторон.

Читайте такжеДжонни Деппу - 58: самые яркие кинообразы опального голливудского актера"История, которая произошла между Деппом и Херд, остается очень противоречивой. Наша цель — создать фильм, который покажет ситуацию со всех сторон, чтобы зритель мог понять, что это за люди, и решить, кому поверить в этой сложной истории", — отметила вице-президент канала Discovery+ Шарлотта Рид.

Создатели фильма собрали уникальную информацию. В их распоряжении оказались видео из архива Деппа и Херд, аудиозаписи их ссор, переписка и другие личные данные актеров. Помимо этого в основу фильма легли показания адвокатов, друзей и родственников звезды "Пиратов Карибского моря" и его бывшей жены.

Джонни Депп и Эмбер Херд: громкий развод пары

Пара поженилась в феврале 2015 года.

После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.

Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. В начале ноября 2020 года он проиграл первое дело в Лондонском суде. "Она инсценировала побои и появилась в суде с синяками на лице, утверждая, что я избил ее мобильным телефоном", - рассказывал Депп.

После этого Warner Bros. просила актера отказаться от роли темного волшебника во франшизе "Фантастические твари". Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Позже Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался.

Автор: Полина Кузенко