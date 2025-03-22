Стало известно, что у актрисы перед смертью диагностировали болезнь.

Советская актриса Лариса Голубкина, наиболее известная по роли Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", ушла из жизни. Артистки не стало в возрасте 85 лет. Стало известно, какова причины смерти звезды.

О смерти знаменитости сообщили пропагандистские СМИ. По их данным, Голубкина отошла в мир иной сегодня, 22 марта. Причиной смерти стала болезнь. Ранее у нее диагностировали онкологию - рак крови третьей стадии.

В последние месяцы своей жизни актриса была прикована к постели и находилась под постоянным наблюдением врачей, а до этого передвигалась на инвалидной коляске. У нее были проблемы со слухом и зрением.

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Она сильно похудела вследствие неизлечимого заболевания. Свои последние дни Голубкина провела в своей квартире, где о ней заботилась сиделка.

Артистка умерла в России. После обнаружения у нее болезни ей предоставили статус паллиативного пациента. Это означает, что человека спасти невозможно, а лишь поддерживать его состояние медикаментозно.

К слову, Голубкина дебютировала в кино в 1962 году в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", в которой она сыграла роль Шуры Азаровой. Съемки в картине сделали ее известной и положили начало ее успешной карьере. Также Голубкина известна по ролям в фильмах "Дайте книгу жалоб", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки". Позже она также играла в спектаклях российских театров.

Напомним, ранее умерла звезда "Служебного романа" и "Москва слезам не верит" родом из Украины. Актриса Инна Выходцева ушла из жизни в 90 лет 31 декабря прошлого года. Причиной смерти стала болезнь, с которой она боролась длительное время.

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