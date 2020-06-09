Деми Роуз в крохотном бикини показала свои аппетитные формы
25-летняя модель продолжает радовать своих поклонников во время карантина.
Читайте такжеДеми Роуз в серебристом платье похвасталась элегантным луком
Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем девушка появилась в крохотном бикини бежевого цвета, которое едва прикрывает причинные места и подчеркивает пышную грудь девушки. На фото модель позирует в открытом пространстве. Модель никак не подписала снимок, поставив лишь звездочку в описании.
Роуз нанесла нюдовый макияж в тон бикини.
Снимок вызвал настоящий фурор у подписчиков модели. Они не скупились на похвалы и восторженные отклики.
Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram