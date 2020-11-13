Модель показала летнее фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она предстала в раздельном купальнике. Она надела черные трусики с завышенной талией, а бюстгальтер подобрала телесного цвета с черными резинками.

Наверх она накинула сиреневый халатик. Длинный шелковый халатик звезда распахнула, тем самым продемонстрировав свою фигуру. Волосы Деми распустила, а руки подняла вверх, прикасаясь к своим роскошным локонам.

За несколько часов фото набрало более 200 тысяч лайков и множество позитивных комментариев.

"Шикарная", "Какая красивая", "Божественная", "Звезда", - написали фанаты.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич