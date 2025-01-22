Парочку застали вместе на публике.

62-летнюю знаменитую американскую актрису, звезду фильмов "Ангелы Чарли" и "Субстанция" Деми Мур, которая ранее попала в громкий скандал, заподозрили в новом романе. Голливудской артистке приписывают отношения с актером Эндрю Гарфилдом моложе на 21 год, известным по роли Питера Паркера в картинах "Человек-паук".

Как пишет издание Daily Mail, слухи о романе знаменитостей распространились после церемонии награждения премии "Золотой глобус", где актриса, кстати, получила свою первую награду за фильм "Субстанция". За кулисами мероприятия на видео попал момент, где звезды общались.

На кадрах видно, что в это время они находились наедине. При этом парочка мило улыбалась друг другу, флиртовала и нежно держалась за руки. Поклонники считают, что между артистами не просто дружба, а романтические отношения.

Инсайдер также отметил, что Мур и Гарфилд и раньше проводили время вместе. В частности, они встречались в доме обладательницы "Золотого глобуса" в штате Айдахо, США.

Уже длительное время о личной жизни Деми Мур почти ничего не известно, как и то, свободно ли ее сердце. Она состояла в браке с актером Эштоном Кутчером, но развелась с ним в 2013 году. До этого звезда также была замужем за актером Брюсом Уиллисом и музыкантом Фредди Муром, которого не стало в 2022 году.

А вот Гарфилд также не из тех знаменитостей, который активно делится подробностями личной жизни. Известно лишь, что он находился в отношениях с актрисой Эммой Стоун. Пара даже была помолвлена, но в 2015-м они отменили свадьбу и разошлись.

Напомним, ранее Деми Мур проигнорировала Кайли Дженнер на "Золотом глобусе" и нарвалась на хейт. Артистку обвинили в высокомерии из-за поведения на премии.

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