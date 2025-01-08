Поклонники возмущены ее поступком 40 лет назад.

Известная американская актриса Деми Мур, которая недавно получила первый за свою карьеру "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Субстанция", попала в громкий скандал. Об этом пишет издание Daily Mail.

В сеть попало видео 40-летней давности, на котором звезда целуется с несовершеннолетним актером Филиппом Танзини. С ним она играла в киноленте "Главный госпиталь". Заметно, что поцелуй произошел по инициативе Деми во время празднования 15-летия Танзини.

"Я его очень люблю. Он один из моих самых любимых людей. Он действительно потрясающий, и я его очень люблю", - сказала на видео Мур.

Сам именинник тоже добавил, что хотел бы быть со звездной коллегой. Также парень в шутку сказал, чтобы оператор не показывал этот ролик мужу Деми - рок-музыканту Фредди Муру.

Реакция сети

После волны триумфа Деми на "Золотом глобусе-2025" ее начали активно критиковать за скандальное видео. Многие из поклонников отметили, что изменили мнение об актрисе:

"Когда-то Деми Мур поцеловала мальчика в губы, а теперь выиграла "Золотой глобус"? Нам нельзя так просто игнорировать это"

"Мне так нравилась Деми Мур, но тот факт, что она поцеловала 15-летнего мальчика, когда ей было 19, слишком странный для меня"

"Неужели все забыли, что Деми Мур поцеловала ребенка?"

"Я возмущена ее поступком! Надо забрать у нее награду".

К слову, сама Деми Мур не комментировала пока этот скандал.

Напомним, ранее дочери Деми Мур показали, как отреагировали на "Золотой глобус" звездной мамы.

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