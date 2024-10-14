Она также ответила, как поддерживает бывшего мужа.

После известия о том, что у тяжелобольного актера Брюса Уиллиса ухудшилось состояние здоровья, его экс-супруга Деми Мур сделала новое заявление. Об этом пишет издание People.

Американская актриса решила успокоить всех поклонников и отметила, что сейчас звезда "Крепкого орешка" находится в стабильном состоянии. И несмотря на лобно-височную деменцию, которой Брюс страдает последние два года, с ним не все так плохо.

"Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь является тем, чем она есть. И я думаю, что это необходимо осознать и принять. Но сейчас Брюс Уиллис находится в стабильном состоянии", - подчеркнула Деми.

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Кстати, экс-супруги часто видятся, например, последний раз Мур была в гостях у 69-летнего Уиллиса пару дней назад. По словам актрисы, ему важна поддержка родных людей и положительные эмоции. Об этом она сказала так:

"Я всегда поощряю к тому, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Я убеждена, что постоянно держаться за прошлое - проигрышный вариант. Видеться с ним в нынешнем состоянии очень мило".

К слову, после того, как у Брюса диагностировали неизлечимую деменцию, он не появляется на публике и завершил свою карьеру. Известно, что болезнь повлияла на подвижность мужчины и ему сложно самостоятельно передвигаться. Поэтому звезда проводит время только с женой, дочерьми и внучкой.

Напомним, ранее жена больного Брюса Уиллиса впервые за долгое время показала их дочерей.

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