Адвокат Эльман Пашаев назвал своего бывшего подзащитного подонком.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что тот был готов на все, даже «продать жену», ради того, чтобы откупиться и не попасть в тюрьму.

Интервью с Пашаевым опубликовал телеканал РЕН ТВ.

После слов о жене Эльман Пашаев признался, что перестал уважать Ефремова «как мужчину». Ради подтверждения своих слов адвокат заявил, что готов пройти полиграф.

По словам Пашаева, его экс-подзащитный очень боялся тюрьмы и утверждал, что может не выйти оттуда «из-за своего языка».

«Он же очень наглый, очень борзый», - пояснил Пашаев.

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Он также отметил, что семья Ефремова предлагала ему «подключить» людей, которые «помогут решить вопрос».

Как рассказал Пашаев, Ефремов хотел «со второго дня (после смертельного ДТП – ред.) избежать ответственности» и даже «предлагал нарушить закон». Что именно он имел ввиду, Пашаев не объяснил.

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Автор: УНИАН