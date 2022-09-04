Примадонна оплакивает Михаила Горбачева.

Российская певица Алла Пугачева оплакивает последнего президента СССР Михаила Горбачева, который умер 30 августа. Известно, что 3 сентября его похоронили в Москве, на похороны пришла и сама Примадонна.

Позже на ее странице в Instagram появился пост, в котором она выразила всю свою боль от тяжелой утраты.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное: Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь ещё не поздно", - написала Пугачева.

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Напомним, ранее фото Пугачевой на похоронах Михаила Горбачева привели сеть в ужас.

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