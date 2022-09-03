На фотографиях Пугачева с нюдовым макияжем, но он не сумел скрыть ее недостатки.

После возвращения в Россию Алла Пугачева дает о себе знать почти каждый день - то покажется в новом "луке", то осадит путиниста Никиту Михалкова. В этот раз она заявилась на похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и ошарашила всех своим внешним видом.

В сети тиражируют видео с Примадонной на похоронах Горбачева. А Телеграмм-канал "НеМалахов" опубликовал фото с Аллой Борисовной крупным планом. И, надо сказать, именно эти снимки привели в ужас поклонников Пугачевой.

На фотографиях Пугачева с нюдовым макияжем, но он не сумел скрыть ее недостатки так, как с этим справляется фотошоп. У певицы огромные мешки под глазами. "Аллу Борисовну не узнать без грима и накладных шиньонов. Другой человек", - говорится в сообщении тг-канала "НеМалахов".

Видео дня

Напомним, 27 августа стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

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