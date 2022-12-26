Девушка решила заняться своей фигурой после рождения сына.

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, что ее привычный вес - 53 кг, однако за время беременности она набрала лишние кило. Поэтому после родов ей пришлось худеть.

Девушка настолько увлеклась процессом, что ей удалось сбросить 30 кг. После того, как она вернулась в свою прежнюю форму, перестала специально худеть. При этом вес, по ее словам, до сих пор уходит.

"Я прекратила целенаправленно худеть, когда достигла своего веса до беременности – 53 кг. Теперь я 50 кг. Вес сам идет. Сейчас я просто хочу сделать хорошую и здоровую форму того, что есть", – призналась блогерша.

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Она добавила, что у нее есть растяжки на груди и бедрах, но с ними она ничего не будет делать, так как этот вопрос ее вообще не волнует.

Личная жизнь Даши Квитковой

Даша познакомилась со своим будущим супругом Никитой Добрыниным на проекте "Холостяк". После финала шоу они продолжили строить отношения и уже совсем скоро начали вместе жить.

Затем они сыграли пышную свадьбу и решились на пополнение в семье. У них в браке родился сын Лев. Сейчас они думают о втором ребенке.

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