Пользователи сети уже отреагировали на пост Кацуриной.

Украинский музыкант Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина открыто рассказывают о своих отношениях и деляться пикантными кадрами. На этот раз девушка показала своего бойфренда в постели.

В кадре видно, что Вова спит, а рядом с их с Дашей кроватью стоит детская, где лежит ее младший сын от брака с Михаилом Кацуриным - Иван.

Такое видео Даша подписала следующими словами: "Горжусь Вовой. Такой интересный, важный на самом деле проект они сделали с командой. Каждый выпуск новый соведущий (спойлер, для меня все – краши), гоняют тачки для ВСУ, а параллельно ездят по Украине и заезжают к волонтерам и предпринимателям. Пекарь Ярослав из Ирпеня, приеду за хлебом в следующий приезд точно".

Видео дня

Реакция сети на видео Даши Кацуриной

"Просто герой нашего времени. На таких держится вся страна"

"Так, конечно, нельзя говорить, но я обожаю вашего парня"

"А почему подушка на кровати одна? Мне кажется, что они только друзья. Хочу ошибаться"

"Что это за бусинки такие милые?"

"Класс"

Напомним, ранее Дантес честно признался, какие у него отношения с детьми Кацуриной.

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