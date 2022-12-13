Он рассказал, что у них очень хорошие отношения.

Украинский певец Владимир Дантес рассказал, какие у него отношения с детьми своей возлюбленной Даши Кацуриной. Он рассказал, что не пытается заменить детям отца, так как Михаил Кацурин очень хороший в этом плане.

Однако он с детьми сблизился. Они много времени проводят вместе. Особенно комфортно ему общаться с годовалым Иваном. Да и со старшей дочерью Даши и Миши ему удается находить общий язык.

"Однажды Даша укладывала малыша и легла спать. А я сидел, были какие-то плохие новости, мы были в туре. Я налил себе виски, сижу. А Саша говорит: "А что ты пьешь?" Говорю: "Виски с черным напитком". Она говорит: "А можно и мне это?". Ну, не виски, а этот напиток. Говорю: "Да". И мы начали с ней просто разговаривать. Она мне что-то свое рассказывает о школе, о детсаде, об Украине, где она была... А я ей о своих каких-то проблемах", - поделился Дантес в интервью Елене Кравец.

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Он добавил, что у детей есть чему поучиться. После посиделок с Сашей он пошел спать очень вдохновленным.

"Дети – это очень тяжело, но на самом деле это настолько кайфово и отлично, что я каждому рекомендую", - подытожил Дантес.

Напомним, ранее Дантес уверенно ответил, хочет ли детей от Даши Кацуриной.

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