Украинская певица и модель Даша Астафьева недавно посетила свой родной город Покров, что на Днепропетровщине. Звезда поделилась атмосферными фотографиями в своем Instagram, на которых позирует без макияжа, в повседневном образе, среди живописных пейзажей и на улицах родного города.
"Дома аху*нно", - лаконично, но эмоционально подписала фотографии Даша.
На фотографиях также можно увидеть домашние вкусности, которыми родные угощали певицу. Эти кадры вызвали волну теплоты и ностальгии у подписчиков, которые засыпали Дашу комплиментами и словами поддержки.
Возвращение Даши Астафьевой в родной город напоминает о важности семейных связей и ценности малой родины, особенно во времена войны, когда многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома.
Фотографии певицы создают атмосферу уюта и покоя, напоминая о том, что самое важное - это семья и близкие люди.
Реакция соцсетей:
- "Даша, чувствуется ваша душа!"
- "Покров! Привет из Покровского!"
- "Боже до слез! Мои в Никополе!"
- "Дом - лучшее место в мире!"
- "Вы такие классные! Спасибо, что не боитесь показать себя настоящую!"
Кто такая Даша Астафьева
Даша Астафьева - это украинская певица, модель, телеведущая и актриса, известная своей красотой, талантом и активной гражданской позицией.
Напомним, Даша Астафьева ответила, почему не проводит концерты во время войны.