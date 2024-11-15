Певица посетила родной дом на Днепропетровщине.

Украинская певица и модель Даша Астафьева недавно посетила свой родной город Покров, что на Днепропетровщине. Звезда поделилась атмосферными фотографиями в своем Instagram, на которых позирует без макияжа, в повседневном образе, среди живописных пейзажей и на улицах родного города.

"Дома аху*нно", - лаконично, но эмоционально подписала фотографии Даша.

На фотографиях также можно увидеть домашние вкусности, которыми родные угощали певицу. Эти кадры вызвали волну теплоты и ностальгии у подписчиков, которые засыпали Дашу комплиментами и словами поддержки.

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Возвращение Даши Астафьевой в родной город напоминает о важности семейных связей и ценности малой родины, особенно во времена войны, когда многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома.

Фотографии певицы создают атмосферу уюта и покоя, напоминая о том, что самое важное - это семья и близкие люди.

Реакция соцсетей:

"Даша, чувствуется ваша душа!"

"Покров! Привет из Покровского!"

"Боже до слез! Мои в Никополе!"

"Дом - лучшее место в мире!"

"Вы такие классные! Спасибо, что не боитесь показать себя настоящую!"

Кто такая Даша Астафьева

Даша Астафьева - это украинская певица, модель, телеведущая и актриса, известная своей красотой, талантом и активной гражданской позицией.

Напомним, Даша Астафьева ответила, почему не проводит концерты во время войны.

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