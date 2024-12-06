Даша Астафьева беременна первенцем (фото)

У нее заметен округлившийся животик.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и основатель сообщества сплетников Богдан Беспалов обнародовал фотографию, на которой запечатлена певица и модель Даша Астафьева.

На снимке Астафьева позирует в свободном красном платье длины миди. Интересно, что у артистки заметен округлившийся животик.

"Беременна?" - подписал фото Беспалов.

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Стоит отметить, что Даша Астафьева состоит в отношениях. Своего избранника она не торопится показывать общественности после нескольких неудачных романов.

Известно, что у знаменитости нет детей. Сама Астафьева пока никак не комментирует свое интересное положение.

Кто такая Даша Астафьева

Даша Астафьева - украинская певица, модель, телеведущая и актриса, известная своей красотой, талантом и активной гражданской позицией. Ранее она состояла в группе NikitA, а после распада ушла в сольное плаванье.

Напомним, Даша Астафьева ответила, почему не проводит концерты во время войны.

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