Артистка опубликовала новые кадры, на которых продемонстрировала свою стройную фигуру.

Известная украинская певица и фотомодель Даша Астафьева, которую накануне заподозрили в беременности, прокомментировала слухи. Артистка поделилась новыми кадрами в сети, которыми ответила на все сплетни.

Как известно, на днях блогерша Даша Квиткова поделилась видео с исполнительницей. На кадрах у звезды поклонники заметили округлый животик, поэтому и приписали ей беременность. На своей странице в Instagram знаменитость опровергла информацию о предстоящем пополнении в ее семье. Она опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала свою роскошную стройную фигуру.

На камеру Даша позировала в черном пиджаке, лосинах и туфлях на каблуках такого же цвета. Свой образ она дополнила длинным париком и ярким макияжем. Показав новые фото, Астафьева доказала, что сейчас она не беременна и округлого животика у нее нет.

Видео дня

В подписи к снимкам певица также с юмором отметила, что информация о пополнении - это лишь слухи, ничем не подтвержденные. А также подчеркнула, что сейчас она не состоит в браке.

"Я беременна. В очередной раз без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым н*х*й делать уже сколько лет подряд", - отметила исполнительница.

К слову, сейчас Астафьева находится в отношениях, правда, никаких подробностей романа не раскрывает. Своего бойфренда после нескольких неудачных отношений Даша не хочет показывать публике.

В комментариях подписчики звезды отметили ее красоту и пошутили на тему слухов о ее беременности:

"Когда за вторым?"

"Очень красивая. Как всегда"

"Жаль, что не от меня (беременна - УНИАН)"

"Теперь определенная часть людей будет спокойна и начнет расследование, от кого и кто будет. Ведь прочитают только первое предложение"

Напомним, ранее Даша Астафьева ответила, почему не проводит концерты во время войны. Певица рассказала о том, как переживала первые дни полномасштабного вторжения.

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