Известная украинская певица и фотомодель Даша Астафьева, которую накануне заподозрили в беременности, прокомментировала слухи. Артистка поделилась новыми кадрами в сети, которыми ответила на все сплетни.
Как известно, на днях блогерша Даша Квиткова поделилась видео с исполнительницей. На кадрах у звезды поклонники заметили округлый животик, поэтому и приписали ей беременность. На своей странице в Instagram знаменитость опровергла информацию о предстоящем пополнении в ее семье. Она опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала свою роскошную стройную фигуру.
На камеру Даша позировала в черном пиджаке, лосинах и туфлях на каблуках такого же цвета. Свой образ она дополнила длинным париком и ярким макияжем. Показав новые фото, Астафьева доказала, что сейчас она не беременна и округлого животика у нее нет.
В подписи к снимкам певица также с юмором отметила, что информация о пополнении - это лишь слухи, ничем не подтвержденные. А также подчеркнула, что сейчас она не состоит в браке.
"Я беременна. В очередной раз без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым н*х*й делать уже сколько лет подряд", - отметила исполнительница.
К слову, сейчас Астафьева находится в отношениях, правда, никаких подробностей романа не раскрывает. Своего бойфренда после нескольких неудачных отношений Даша не хочет показывать публике.
В комментариях подписчики звезды отметили ее красоту и пошутили на тему слухов о ее беременности:
- "Когда за вторым?"
- "Очень красивая. Как всегда"
- "Жаль, что не от меня (беременна - УНИАН)"
- "Теперь определенная часть людей будет спокойна и начнет расследование, от кого и кто будет. Ведь прочитают только первое предложение"
Напомним, ранее Даша Астафьева ответила, почему не проводит концерты во время войны. Певица рассказала о том, как переживала первые дни полномасштабного вторжения.