Дмитрий Сова рассказал, где сейчас он служит и какие задачи выполняет в ВСУ.

Известная украинская актриса Дарья Легейда, которая снималась в сериалах "Крепостная", "Дочки-матери", "Артистка", рассказала об отношениях с мужем - военным и актером Дмитрием Совой. Артистка ответила, как война и служба любимого в ВСУ, который мобилизовался в начале большой войны, повлияла на их брак.

В комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" знаменитость отметила, что пытается поддерживать мужа, который сыграл роль в сериале "Село на миллион", в такой сложный период. Однако Легейда не скрывает, что полномасштабное вторжение далеко не положительно повлияло на их отношения.

Сейчас, намекнула актриса, им с любимым бывает сложно, однако звезда верит, что со временем ситуация наладится и уверена, что они смогут пройти сложный этап вместе.

"Пытаемся друг друга поддержать и пройти, и прожить этот весь период. Нельзя сказать, на самом деле, будем честны, что все сладко по всем фронтам. Это трудно, но это возможно", - поделилась Дарья.

На днях Дмитрий вернулся из прифронтовой зоны, где выполнял боевые задачи. Сейчас, признался артист, он будет отбывать службу в Киеве. Его перевели в столицу для развития рекрутинга в Украине через СМИ, поэтому мужчина чаще будет видеться с избранницей, чем раньше.

"Меня перевели в Киев и я сейчас способствую развитию рекрутинга Министерства обороны, ВСУ, Сухопутных войск. Как раз работаю в отделении СМИ", - рассказал актер.

К слову, супруги-актеры уже более трех лет находятся в браке. Пока что у Легейды и Совы нет общих детей.

Напомним, ранее Дмитрий Сова ответил, почему не заводит детей с женой. Артист признался, что давно мечтает о пополнении в семье, но сейчас не слишком удачное время для этого.

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