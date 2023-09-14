Артист отменил предстоящий концерт.

Популярный артист Владимир Дантес поделился с поклонниками плохой новостью - он вынужден отменить сольный концерт в Харькове.

Как оказалось, ГСЧС города запретила проводить массовые мероприятия в целях безопасности.

"Для меня и организаторов ваша безопасность - самое важное. Поэтому действуем в рамках действующего законодательства. Две недели мы пытались решить этот вопрос, но нам не хватило сил", - сказал Дантес в инста-сториз.

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Он добавил, что концерт именно отменяется, а не переносится. По его словам, он ценит деньги каждого украинца и не знает, что может произойти завтра.

"Я не хочу замораживать ваши деньги. Уважаю ваши расходы. Потому что не знаю, что будет с нами через год. А может ГСЧС скоро дадут разрешения и я сразу приеду. Вы можете сдать или обменять билеты в других городах, если решите ехать", - добавил артист.

Отметим, Владимир Дантес регулярно выступает на благотворительных концертах. Кроме того, он активно помогает ВСУ. Известно и то, что артист распространяет сборы на армию и сам донатит.

Напомним, недавно Дантес выпустил новый альбом "Киты". В него вошли как уже известные песни, так и новые. Певец, как отметили фанаты, раскрылся как чувственный и очень глубокий артист.

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