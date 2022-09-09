Во время одного из недавних стендапов юморист решил пошутить на актуальную тему отношений своей бывшей жены. Фрагмент этого выступления завирусился.

На одном из своих недавних стендап-выступлений Владимир Дантес пошутил на тему секса своей бывшей жены Нади Дорофеевой и ее нового бойфренда Михаила Кацурина. Так, он сказал: "Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену".

Одни поклонники посмеялись над таким высказыванием, другие обвинили Владимира в том, что он нарушает всякие нормы приличия и неуважительно относится к экс-супруге.

В интервью программе "Слава+Таня" Дантес прокомментировал свое выступление. Мужчина сказал, что и подумать не мог о том, что данное видео с выступлением станет вирусным. Впервые он увидел ролик на фан-странице Нади Дорофеевой.

Видео дня

"Если вы увидите, откуда этот кусок… Я посмотрел, это фан-аккаунт Нади. Они не заценили факт. Ну, я ничего не сказал такого, что никто не знает. Я думал, может я кого-то обидел? А потом думаю - нет. Это как сказать, что Рим - это столица Италии, и все такие: "Нет", - сказал в свое оправдание Владимир Дантес.

Он добавил, что у него нет никаких дружеских отношений с Михаилом Кацуриным сейчас.

"Я недавно брал у него кейс для гитары, потому что мне нужно было переехать, выступать в Израиле, у меня не было кейса для гитары. Мы общаемся, когда этого требуют обстоятельства",- добавил исполнитель.

Напомним, Дантес с Кацуриной уехал в Варшаву и назвал причину отъезда.

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