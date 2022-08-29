Украинский музыкант и стендап-комик Владимир Дантес записал видео с участием бизнесвумен Даши Кацуриной. Паре давно приписывают роман, однако официального подтверждения на этот счет не поступало. Сами знаменитости только подогревают слухи совместными фото и видео.
Так, например, 29 августа Вова поделился новостью о том, что он в Варшаве.
"Мы отправляемся в благотворительный Standup тур в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Я точно не опоздаю, как это было с Берлином. Потому что я уже приехал в Варшаву. Отсюда буду отправляться во все другие города и страны", - рассказал Дантес у себя в Instagram-stories.
Также в stories он показал Дарью Кацурину, с которой они, очевидно, сидели где-то в кафе.
"Я хочу записать сторис с этой женщиной, но она говорит, что ужасный свет", - добавил комик.
Напомним, Дантес показал тату, сделанное в честь родного Харькова. Мужчина изобразил аббревиатуру города и его телефонный код.