Комик решил использовать тему личной жизни как сюжет для шоу, учитывая ее актуальность.

Украинский комик и музыкант Владимир Дантес, который сейчас находится за границей и принимает участие в благотворительном туре, стал звездой соцсетей. Фрагмент его Standup-выступления активно обсуждают.

Речь идет о том, что он жестко пошутил о сексе своей бывшей жены Надежды Дорофеевой и ее нынешнего бойфренда Михаила Кацурина. Так, Дантес сказал: "Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену".

Несмотря на то, что в зале раздались аплодисменты, не все комментаторы в социальных сетях оценили такой юмор Вовы.

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"Очень смешно" это смотрится со стороны Вовы. Очень унизительно. Надя ему помогла стать более известным, а он...", "Невоспитанный парень. Я его не воспринимаю", "Эти разговоры для психолога можно оставить", – написали в комментариях.

Напомним, недавно Дантес с Кацуриной уехал в Варшаву и назвал причину отъезда.

Также УНИАН писал, что Дантес рассказал, сколько денег удалось собрать для Украины в Израиле.

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