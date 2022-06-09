Дантеса, Дорофееву и Кацуриных подозревают в любовном четырехугольнике.

С того момента, как украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес сообщили о разводе, а после них такой же новостью поделилась пара рестораторов Даша и Миша Кацурины, любопытные поклонники пытаются выяснить, что же стало причиной разрыва их браков.

Так, однажды Дорофееву застукали в объятиях Кацурина в Барселоне. И, конечно, им сразу же приписали роман, хотя никаких официальных комментариев от них не было.

А Дантес подогрел слухи о романе с Дашей Кацуриной. Они вместе проводят время и даже носят одинаковые кольца. На это обратил внимание один из пользователей сети, который обнародовал видео с доказательствами в TikTok.

Напомним, ранее пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с бойфрендом Дорофеевой. Она впервые заговорила об измене со стороны экс-супруга Михаила Кацурина.

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