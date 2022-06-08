По словам Даши Кацуриной, ей сейчас тяжело.

В марте 2022 года стало известно о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, а чуть позже о своем решении развестись сообщили и пара рестораторов Даша и Миша Кацурины.

И кто бы мог подумать, что Наде припишут роман с Мишей, а Вове с Дашей. В их любовном четырехугольнике продолжают разбираться поклонниками в ожидании конкретики от своих кумиров.

О реальных причинах развода этих звездных пар неизвестно. Дорофеева и Дантес признались, что до сих пор любят друг друга, но уже по-другому. А вот Кацурины долгое время отмалчивались. Сейчас же Даша решилась раскрыть причину своего развода.

Она написала на своей странице в Instagram, что ей сейчас тяжело. По ее словам, она обещала своему психотерапевту не страдать в социальных сетях, но, видимо, не получилось.

"Полномасштабная война в твоей стране, предательство и развод с двумя детьми - это тяжело", - пожаловалась Даша Кацурина.

Напомним, ранее Владимира Дантеса "спалили" за домашними делами с новой пассией.

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