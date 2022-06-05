Украинский певец теперь завидный холостяк, но, похоже, ненадолго.

Владимир Дантес и экс-жена нового бойфренда Дорофеевой Даша Кацурина подогревают слухи о своем романе. Недавно в Instagram-stories Дарьи появились кадры, где она с кем-то готовит печенье и садит цветы.

Лица незнакомца она не показала, но в кадр попала его рука. По татуировке внимательные поклонники узнали экс-мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса.

Отметим, недавно Дантес признался, что готов к новым отношениям.

"Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями", - высказался музыкант.

Напомним, недавно Дантес "спалил" на новом фото девушку. Он опубликовал снимок с клубникой в руках, где в кадре засветилась ножка девушки с татуировкой выше колена. Такая татуировка есть у экс-жены бойфренда Дорофеевой - Даши Кацуриной.

Вас также могут заинтересовать новости: