Артист неоднократно говорил, что уже готов к новым отношениям.

Украинский артист Владимир Дантес обнародовал летнюю фотографию с клубникой в руках. При этом в кадр попала ножка девушки с татуировкой выше коленки.

Такая татуировка есть у экс-жены бойфренда Дорофеевой - Даши Кацуриной. У девушки нанесена надпись "Привет", которую она сделала в честь сети ресторанов.

Отметим, ранее Дантес уже шутил по поводу того, что присмотрится к Даше Кацуриной после расставания с Надей Дорофеевой. Причиной такого высказывания стало то, что Наде приписывают роман с Мишей Кацуриным.

"Расставим точки: она (Дорофеева, - УНИАН) точно не ушла от меня к нему (Кацурину, - УНИАН). Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше (экс-жене Кацурину, - УНИАН), - сказал ранее артист в программе "ЖВЛ".

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