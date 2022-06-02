За словами артиста, зараз саме той час, коли можна починати нове життя.

Многих ошарашила новость о разводе Владимира Дантеса с певицей Надей Дорофеевой. Звездные супруги объявили о своем решении 18 марта. Пара была в браке почти 7 лет.

В эфире "Сніданку з 1+1" Дантес рассказал, почему они решили сообщить об этом в марте, когда все люди наоборот пытались сплотиться.

"Мы перестали "сплачиваться" еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирные времена. Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями", - пояснил певец их решение.

Кроме того, после полномасштабного вторжения Дантесу пришлось покинуть столицу 25 февраля. Только недавно певец вернулся в Киев.

Дорофеева и Дантес расстались - что известно

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом. Она сказала, что такое решение они приняли еще до войны в Украине. Также Надя добавила, что уже готова к новым отношениям. Впрочем, ей приписывают роман с музыкантом и ресторатором Михаилом Кацуриным, который также недавно развелся с женой.

О разводе звездная пара объявила 18 марта.

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