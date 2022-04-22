Речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве и авторе YouTube-канала "Алена, блин!" Алене Жигаловой.

Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, признался, что уже не ждет от российских селебрити высказываний о войне в Украине, потому что времени было достаточно, и свой выбор они сделали. Однако есть две звезды, на которые он все же зол.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Зірковий шлях".

"У меня нет цели кого-то обидеть... Хотя нет! У меня есть цель кого-то обидеть. Это Владимира Соловьева и Алену Блин. Один – кастрюля, а вторя – ж*па с глазами. И вот к Соловьеву есть злость, но в то же время хочется ему сказать: "Ну ты же падла" и он ответит: "Ну да, а что?" А вот Алена Блин... Я ей даже лично писал. Она вырывает из контекста мое интервью с Дмитрием Гордоном, где я рассказываю историю по поводу фразы "Раша, гудбай". Она вырезает это и подает: "Смотрите, он подтвердил, что пел именно так эту песню", - рассказал Данилко.

Затем артист нашел контакты Алены и попытался разобраться. Однако на его сообщения та так ни разу и не ответила, хотя прочла их.

"Я подождал до вечера. Потом написал: "Надеюсь, вам стыдно". Она это тоже прочитала. Выходит на следующий день программа, где она еще больше пытается все это транслировать, понимает, что она поймана на лжи. И вот после этого я злюсь. Я ей дал шанс. Если бы она взяла трубку и прямо сказала: "Андрей, мы в такой ситуации, на нас надавили, канал могут закрыть, сказали, что вас надо пополоскать". Я бы ответил: "Ну, полощите, ладно". Я бы понял. Но ты вот так поступаешь... Значит все, ты – ж*па с глазами", - резюмировал Андрей Данилко.

Артист рассказал, что те люди, которые называют себя творческими и "вне политики", пытаясь промолчать в данной ситуации, на самом деле ничего общего не имеют с творчеством.

Напомним, Наталья Могилевская потеряла близкого человека в Мариуполе.

Вас также могут заинтересовать новости: