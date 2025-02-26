Lida Lee также ответила на вопрос, были ли у нее отношения с женщинами.

Известная украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, заинтриговала комментарием в сети о шоу "Холостячка". Артистка призналась, что ей предлагали стать главной героиней реалити, но она отказалась и объяснила почему.

В своем Instagram исполнительница решила пообщаться с подписчиками и ответить на их вопросы. Один из пользователей поинтересовался, почему знаменитость решила не идти на проект. Знаменитость заинтриговала сеть своим ответом, поскольку написала, что она "занята".

"Потому что я занята, очень занята", - написала Скорубская.

Видео дня

Этот ответ можно трактовать по-разному. Возможно, Лидия имела в виду, что у нее нет времени на участие в подобных шоу, а, возможно, она намекнула, что ее сердце уже занято. Интересно, что отвечая на вопрос звезда прикрепила на фон видео с ведущим и военным Даниэлем Салемом, с которым ей давно приписывают роман. Правда, они официально не подтверждали романтическую связь между ними, а лишь подогревают слухи о своих отношениях совместными фото и появлениями на публике.

Кроме того, Lida Lee решила раскрыть еще больше подробностей о личной жизни и удивила признанием об отношениях с девушкой. На вопрос от поклонников о том, были ли у кумира романы с женщинами, артистка лаконично ответила, что были. Больше в детали исполнительница вдаваться не стала.

К слову, Лидия скрывает свою личную жизнь. Известно, что ранее она состояла в отношениях с таинственным бойфрендом, имя которого не раскрыла даже после расставания. Пара разошлась в 2023 году после пяти лет отношений.

Напомним, ранее Даниэль Салем отреагировал на слухи о романе с Lida Lee. Военный раскрыл, какие на самом деле между ними отношения.

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