Артист не раскрыл, с какой целью снова приехал в нашу страну.

Известный молдавский артист Дан Балан неожиданно приехал в Украину. Исполнитель, известный хитами "Lendo Calendo", "Allegro Ventigo", "Freedom", "Hold On Love", поделился новым кадром из украинской столицы.

В последний раз знаменитость приезжал в Украину еще в августе прошлого года. Тогда он впервые за время полномасштабной войны выступил в Одессе. Интересно, что тогда он продемонстрировал поддержку украинцам знанием нашего языка. На выступлении певец общался исключительно на украинском языке.

В марте уже этого года Дан Балан, похоже, планирует снова дать концерты в Украине. На этот раз он показался в Киеве и сделал фото в центре столицы. В подписи он раскрыл цель своего приезда в нашу страну, а лишь кратко поделился впечатлениями о городе весной.

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"Магия Киева в каждом шаге..." - написал знаменитость.

К слову, после 24 февраля 2022 года о творчестве звезды почти ничего не было известно. До вторжения россиян он был тренером на украинском шоу "Голос страны".

В 2022 году в своем Instagram артист опубликовал пост с сине-желтым флагом в поддержку Украины. По сети ходили слухи, что 24 февраля два года назад Дан Балан был в Киеве, а потом уехал за границу. Более года знаменитость никак не высказывался о войне.

В мае 2023 года он выпустил клип на песню "Love Maria", который снимался в Киеве, еще до нападения России. В видео снялись более 2 тысяч украинских школьников. Также в декабре прошлого года во время своего концерта в Кишиневе певец даже заговорил на украинском.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой высказался о перспективах Дана Балана в Украине. Михаил Ясинский объяснил, сможет ли артист восстановить свою репутацию в Украине. По его словам, сейчас "звездами" для украинцев стали не исполнители, а военные и медики, которые ежедневно спасают и защищают от врага.

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