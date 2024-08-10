Артист удивил публику своим поступком.

Известный молдавский певец Дан Балан, который месяц назад вернулся в Украину, дал концерт в Одессе в пятницу, 9 августа. Несмотря на драйв и невероятное исполнение хитов, долгожданное выступление артиста запомнилось поклонникам не этим.

Дан Балан покорил аудиторию не только музыкой, но и своей искренностью. Между исполнением песен он общался и обращался к поклонникам исключительно на украинском языке. В сети фанаты исполнителя распространили видео с концерта.

Заметно, что Дану пока сложно говорить на украинском, но его старания были высоко оценены одесситами. Они громко аплодировали и поддерживали певца. Балан в очередной раз выразил свою поддержку Украине, а наш язык назвал "замечательным".

"Одесса! Сколько эмоций в этом городе! Как вам мой украинский? Сегодня я буду говорить на этом замечательном языке", - сказал исполнитель.

К слову, это уже не первый раз, когда артист говорит на украинском. Он регулярно подписывает свои посты в сети на украинском, а на днях он записал видеообращение к поклонникам на украинском.

Позиция Балана относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения в своем Instagram певец опубликовал фото с сине-желтым флагом в поддержку Украины. До 24 февраля 2022 года Дан жил в Киеве, а затем уехал в родную Молдову.

Больше года Балан не высказывался о войне, но в мае 2023 года он выпустил клип на песню "Love Maria", который снимался в Киеве. В видео снялись более 2 тысяч украинских учеников. Также в декабре прошлого года во время своего концерта в Кишиневе исполнитель вспомнил Украину и заговорил на украинском.

Среди самых известных песен Балана "Lendo Calendo", "Allegro Ventigo", "Freedom", "Hold On Love".

Напомним, ранее Слава Демин отреагировал на возвращение Дана Балана в Украину. Ведущий считает, что у певца много перспектив в Украине.

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