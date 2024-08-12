Михаил Ясинский прокомментировал возвращение артиста в Украину.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с певицей Олей Поляковой, высказался о популярном молдавском артисте Дане Балане. Он спрогнозировал, какие перспективы у исполнителя в Украине.

Как известно, недавно Балан вернулся в Украину. Более двух лет он не выступал здесь, но на днях дал первый концерт в Одессе за время полномасштабного вторжения. Более того, певец начал изучать украинский язык и продемонстрировал это как раз во время выступления в Одессе.

Поклонники радостно встретили кумира и ждут его следующие концерты в Украине. На новость также отреагировал Ясинский и отметил, что сейчас Дану будет сложно стать звездой "первого эшелона" в Украине.

Дело в том, что с войной у украинцев сменились кумиры, теперь "звездами" стали военные, а не артисты, к тому же иностранные. Михаил предполагает, что певец уже не сможет вернуть себе былую популярность в украинском шоу-бизнесе.

"Даже если он выучит украинский язык, то это немножко не тот архетип, не тот, скажем, я иногда называю это силуэтом, не тот образ, который сейчас сработает в Украине. Сейчас немножко сместились акценты и понимание мужества, понимание энергии мужской со сцены, которая будет успешной в Украине", - отметил продюсер.

Ясинский говорит, что творчество Балана ориентировано на международную аудиторию, больше даже на западную, поэтому, по его мнению, он не будет сосредотачиваться только на Украине.

"Мне кажется, вайб Дана, он такой интернешнл, очень международный, он очень современный, он талантливый автор, талантливый продюсер, он очень интересный человек. У него четко прорисованы эти его приоритеты, цели, задачи. Я не вижу Дана Балана, который сидит и думает об украинском шоу-бизнесе. Я ставлю под сомнение подобные рассуждения", - добавил Михаил.

Напомним, ранее известный ведущий отреагировал на возвращение Дана Балана в Украину. Женя Фешак резко высказался об артисте.

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