Женя Фешак резко высказался об артисте.

Известный украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Женя Фешак высказался о молдавском певце Дане Балане, который вернулся в Украину. Шоумен объяснил, почему, по его мнению, артист внезапно вспомнил об Украине.

Как известно, Балан много лет жил и работал в Украине, но после начала полномасштабного вторжения вернулся в родную Молдову. Дан долгое время молчал о войне, однако недавно неожиданно вернулся в Украину и заговорил на нашем языке.

На это отреагировал Фешак и сказал, что исполнитель поддержал Украину ради собственной выгоды, ведь он хорошо зарабатывает здесь. Ведущий предполагает, что совсем скоро Балан снова появится на телеэкранах и будет участвовать в одном из украинских шоу.

"Помните, как мы говорили о Дане Балане, который сбежал, вообще очень долго не говорил, что происходит в Украине. И мы говорили, что он вернется. Кушать захочет - и вернется. Смотрите: кушать захотел - и вернулся. Сидит, собака, учит украинский язык. Мне кажется, он собирается вернуться в какое-то шоу. 100% его сейчас привлекут. И вспомните наши слова, что все, кто сбежал, - всех вернут обратно, придумают слезливые истории, и они снова сядут в свои кресла судей разных проектов. Он приезжает сюда собирать наши деньги и едет обратно их там тратить", - отметил Евгений.

Что известно о Балане

Дан Балан - молдавский певец, композитор и продюсер, получивший международную известность. Он стал популярным как участник группы O-Zone. Славу коллективу принесла песня "Dragostea Din Tei" в 2003 году. Эта песня возглавляла музыкальные чарты во многих странах.

После распада группы Дан начал сольную карьеру. Он является первым и единственным молдавским музыкантом, номинированным на премию "Грэмми" как соавтор хита "Live Your Life" в исполнении Рианны.

Как известно, певец был тренером на украинском проекте "Голос страны". Также он выпустил песни "Помнишь" и "Домой" с коллегой по шоу - певицей Тиной Кароль.

Напомним, ранее Дан Балан после возвращения в Украину заговорил на украинском в Одессе. Артист удивил публику своим поступком.

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